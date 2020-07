Land will Veranstaltungen mit 500 Teilnehmern erlauben

Hannover (dpa/lni) – Die niedersächsische Landesregierung bereitet eine Anhebung der erlaubten Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen vor. Zum 6. Juli könnte die Obergrenze von 250 auf 500 Besucher angehoben werden. Das geht aus einem Entwurf für die neue Corona-Verordnung des Landes hervor, die am kommenden Montag in Kraft treten soll.

Voraussetzung ist weiterhin, dass die Zuschauer den Mindestabstand von eineinhalb Metern zu anderen Gästen einhalten, wenn sie nicht zu einer gemeinsamen Gruppe von maximal zehn Personen gehören. Außerdem müssen die Gäste Sitzplätze einnehmen. Die neue Verordnung ist noch nicht final abgestimmt, Änderungen sind also noch möglich.

Ursprünglich wollte die Regierung in dieser Woche eine komplett überarbeitete, kompakte Neufassung des Corona-Regelwerks vorlegen. Weil der Entwurf dafür aber immer noch 34 Seiten umfasste, wird die bestehende Verordnung zunächst nur in einigen Details verändert. Die verständlichere Kurzfassung soll nun zum 13. Juli in Kraft treten.

