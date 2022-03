Land will Partnerschaften mit Russland derzeit nicht beenden

Hannover (dpa/lni) –

Niedersachsen will derzeit die Partnerschaften mit zwei russischen Regionen vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges nicht beenden oder offiziell aussetzen. Aktuell gebe es jedoch keine Aktivitäten im Rahmen der Partnerschaften, sagte eine Regierungssprecherin am Mittwoch in Hannover. «Im Moment findet da nichts statt, insofern sehen wir da jetzt gerade keinen aktuellen Handlungsbedarf.» Wenn es größere gemeinsame Planungen zu gegenseitigen Besuchen gebe, würden diese sicherlich abgesagt.

Niedersachsen hat laut Staatskanzlei Partnerschaften zu den russischen Regionen Tjumen und Perm. Die Landesregierung wolle weiterhin gute Beziehungen zu den Menschen in Russland aufrecht erhalten. Einem weiteren Austausch werde man sich nicht verschließen. Man gehe nach wie vor davon aus, dass dieser Krieg zuallererst von Wladimir Putin geführt würde und dass nicht die Menschen in Russland generell in Mithaftung genommen werden sollten.