Land will mehr E-Auto-Förderung: Zwischenstand in Hannover

Hannover (dpa/lni) – Das Land Niedersachsen will seine Fördermittel für die Elektromobilität noch einmal aufstocken. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sagte am Mittwoch bei einer Bilanz zum «Strategiedialog Automobilwirtschaft», das entsprechende Budget werde um 20 Millionen Euro erweitert. Außerdem wolle man Mittel des Bundes weiter ergänzen, speziell beim Ausbau des noch dünnen Ladenetzes für E-Fahrzeuge. Die Gesamtfördersumme betrage nun 60 Millionen Euro.

Anfang November hatten die Landesregierung und der Arbeitgeberverband Niedersachsenmetall bereits den Hilfsfonds «NTransformation Kfz-Zulieferer» von 30 auf 40 Millionen Euro aufgefüllt. Er richtet sich vor allem an kleine und mittlere Betriebe der Zulieferindustrie.

Der Wandel zu alternativen Antrieben und immer mehr Vernetzung im Auto stellt insbesondere kleinere Firmen der Branche vor Probleme bei der Finanzierung und Weiterbildung. Nun kommen noch die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie hinzu. Die Landesregierung, Vertreter der Industrie und Gewerkschafter fassten in Hannover ihre die Ergebnisse ihrer Beratungen zum Thema zusammen.

«Niedersachsen soll auch in Zukunft ein Autoland sein. Unser Wunsch ist, dass möglichst viel heimische Wertschöpfung in den Fahrzeugen steckt», sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Es seien technologische Umwälzungen nötig, um den Wettbewerb standzuhalten. Althusmann ergänzte: «Die Automobilwirtschaft erlebt aktuell den größten Umbruch ihrer Geschichte.» Ein Ergebnis der Gespräche sei die stärkere Förderung neuer Hightech-Unternehmen in der Branche.

Bei dem auf drei Jahre angelegten Abstimmungsprozess standen Schwerpunkte wie Logistik, Ladeinfrastruktur, Vertrieb und Datenschutz auf der Agenda. Im Mai 2019 hatten die Beratungen begonnen. In Niedersachsen ist die Branche nicht nur wegen der hier beheimateten Schwergewichte Volkswagen und Continental, sondern auch wegen vieler Zulieferer ein zentraler Wirtschaftszweig.

