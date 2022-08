Koalition will Corona-Notkredit deutlich verkleinern

Kiel (dpa/lno) –

Die Landesregierung will nur gut 3 Milliarden Euro aus dem vom Landtag beschlossenen Corona-Notkredit in Höhe von 5,5 Milliarden Euro nutzen. «Angesichts der aktuellen Entwicklung der Steuereinnahmen halte ich eine Anpassung des Corona-Notkredits für notwendig», sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Mittwoch. Nach ihrem Willen soll der Landtag bereits im August beschließen, die Kreditsumme um 2,1 Milliarden Euro zu senken.

Grund sind die hohen Steuereinnahmen des Landes. Sie lagen nach Angaben des Finanzministeriums in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres mit 7,3 Milliarden Euro deutlich über denen des Vorjahreszeitraums (6,1 Milliarden Euro). «Der Corona-Notkredit war die richtige Entscheidung und hat gemeinsam mit der Unterstützung des Bundes dazu beigetragen, dass wir als Land finanziell gut durch diese Krise gekommen sind», sagte Heinold.

Der Landtag hatte den Notkredit für die nächsten Jahre 2020 bewilligt. Im April hatte das Parlament 400 Millionen Euro davon in einen Notkredit für die Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine umgewandelt. Weil das Land die Summe zuvor bereits um 355 Millionen Euro senkte, soll der Notkredit künftig nur noch 3,045 Milliarden Euro umfassen.

Laut Finanzministerium wurden von den 5,5 Milliarden Euro bereits 1,7 Milliarden Euro ausgegeben. Weitere 800 Millionen Euro seien bereits verplant, rund 530 Millionen Euro sollen in Sondervermögen und Rücklagen überführt werden. Unter anderem stehen 75 Millionen Euro für das Universitätsklinikum und 371 Millionen für große Bauprojekte bereit.

Ab 2024 will das Land den Notkredit zurückzahlen, startend mit 50 Millionen Euro im ersten Jahr. Nach Planung soll der Kredit 2052 abbezahlt sein. Stand Ende 2021 hatte das Land rund 31,5 Milliarden Euro Schulden. Darin waren bereits eine Milliarde Euro aus dem Notkredit berücksichtigt. Mit dem Rest der Kreditsumme und weiteren 1,5 Milliarden Euro für die ehemalige HSH Nordbank wird der Schuldenstand auf 35 Milliarden Euro steigen.

Die FDP bezeichnete die Pläne als vermeintlich gute Nachricht. «Trotzdem nimmt Finanzministerin Monika Heinold weitere 500 Millionen Euro aus der Corona-Notkreditermächtigung in Anspruch, obwohl sie die wirtschaftliche Corona-Notlage für beendet erklärt hat», sagte Fraktionsvize Annabell Krämer. Die schwarz-grüne Koalition wolle sich «finanzielle Beinfreiheit verschaffen». Es sei so gekommen, wie Grünen-Fraktionschef Lasse Petersdotter offen zugegeben habe: «Die Koalition braucht Geld, um den Koalitionsfrieden zu finanzieren.» Steuermehreinnahmen seien nicht dazu gedacht, parteiideologische Einzelinteressen zu Lasten künftiger Generationen zu bezahlen.