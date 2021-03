Land will Anteil des Radverkehrs auf 20 Prozent steigern

Ein altes Fahrrad, dessen Sattel von Moos bedeckt ist, steht auf der Straße. Foto: Stefan Jaitner/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Das niedersächsische Verkehrsministerium hat ein Konzept zur Stärkung des Fahrradverkehrs vorgelegt, mit dem dessen Anteil bis 2025 auf 20 Prozent gesteigert werden soll. Der Bau von Radwegen solle stärker gefördert werden und das Radfahren sicherer werden, kündigte Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) am Dienstag in Hannover an. «Fahrräder sind längst keine Randerscheinung im Alltagsverkehr mehr, sondern Ausdruck klimafreundlicher und individueller Mobilität, auf die zunehmend mehr Menschen zurückgreifen.» Das Fahrradmobilitätskonzept solle diese Entwicklung nachhaltig unterstützen.

Das Konzept beinhaltet fast 50 Maßnahmen in sieben Handlungsfeldern, die in den kommenden Jahren nach und nach umgesetzt werden sollen. Neben dem Ausbau von Radwegen geht es etwa um die Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln, die Verkehrssicherheit und den Radtourismus.

PM Verkehrsministerium mit Link zum Fahrradmobilitätskonzept