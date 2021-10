Land will Abnahme von Führerscheinprüfungen beschleunigen

Das Auto einer Fahrschule. Foto: Swen Pförtner/dpa/dpa-tmn/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Mit einer Ausnahmeregelung will Niedersachsen die pandemiebedingten Wartezeiten bei Führerscheinprüfungen wieder verkürzen. Der für die Abnahme von Fahrerlaubnisprüfungen



zuständige TÜV Nord habe Genehmigung erhalten, zusätzliches Personal einzusetzen, teilte das Verkehrsministerium am Montag in Hannover mit. Bis Mitte 2022 können demnach nicht nur zuständige Prüfer und Sachverständige die theoretische Prüfung abnehmen, sondern auch TÜV-Mitarbeiter, die sich sonst um Fahrzeugprüfungen kümmern.

«Wir wollen helfen, die Situation zu verbessern, um schnell wieder auf das normale Zeitniveau bei Prüfungen zu kommen», sagte Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU). Viele Fahrschüler hätten aufgrund der Corona-Situation oft viel Geduld aufbringen müssen. Die Mitarbeiter, die nun zusätzlich Prüfungen abnehmen dürfen, müssen mindestens fünf Jahre Berufserfahrung haben und werden speziell geschult.

© dpa-infocom, dpa:211025-99-729543/2

Meldung