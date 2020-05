Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holstein lässt die Belegschaft aller Schlachtbetriebe im Land auf Covid-19 testen. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Freitag in Kiel mit. In einem Schlachthof in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) waren zuvor insgesamt 109 Beschäftigte positiv getestet worden.