Land und Kommunen beraten über Umsetzung der Energiewende

Oldenburg (dpa/lni) –

Vertreter des Landes Niedersachsen sowie der Städte und Gemeinden haben am Donnerstag in Oldenburg über die Umsetzung der Energiewende in Kommunen beraten. Bis Jahresende sind Kommunen dazu verpflichtet, einen sogenannten Energiebericht vorzulegen. Mit Hilfe der Daten sollen Möglichkeiten ermittelt werden, wie der Energieverbrauch gesenkt werden kann. Zudem müssen alle Ober- und Mittelzentren 2024 mit der Wärmeplanung beginnen. Ein Ziel der Veranstaltung in Oldenburg war es nach Angaben der Veranstalter, Kommunen über digitale Anwendungen zu informieren. Niedersachsens Energieminister Christian Meyer (Grüne) sagte, es sei richtig und wichtig, Kommunen bei der Umsetzung zu unterstützen.