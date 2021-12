Land übernimmt Tarifergebnis des öffentlichen Dienstes

Monika Heinold, Finanzministerin von Schleswig-Holstein(Bündnis90/Grüne). Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holstein überträgt das Tarifergebnis für den öffentlichen Dienst auf seine Beamten. «Die Landesregierung hält Wort und übernimmt das Tarifergebnis mit der linearen Anpassung um 2,8 Prozent ab Anfang Dezember 2022 eins zu eins», sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Freitag. Die Sonderzahlung zur Abmilderung besonderer Belastungen durch die Corona-Krise in Höhe von 1300 Euro werde aber nur an aktive Beschäftigte gezahlt. Der Gewerkschaftsverbund Beamtenbund und Tarifunion (dbb) hatte das kritisiert. Er forderte, die Prämie auch Pensionären zu zahlen.

Heinold verwies auf eine Besoldungssteigerung für die Beamten und Versorgungsempfänger des Landes ab Juni 2022 um zusätzlich 0,6 Prozent. Das sei Teil der Verständigung zwischen Land und Gewerkschaften aus dem Jahr 2019. Damit betrage die Steigerung der Gehälter der Beamten und der Versorgungsbezüge der Pensionäre im Ergebnis ab 1. Dezember 2022 insgesamt 3,4 Prozent.

© dpa-infocom, dpa:211203-99-245404/3

Mitteilung dbb