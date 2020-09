Land plant Kombi-Halle als sportpolitisches Signal

Timmendorfer Strand (dpa/lno) – Schleswig-Holstein plant den Bau einer kombinierten Leichtathletik- und Beachvolleyballhalle in Kiel. Das teilte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Sonntag am Rande der Finalrunde der Deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball in Timmendorfer Strand mit. Derzeit liefen Gespräche mit der Stadt Kiel, der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel sowie den beiden Sport-Fachverbänden über eine bestmögliche Ausrichtung des Gebäudes.

Die geplante Halle sei das herausragende Starterprojekt, welches die Landesregierung als Signal für das „Sportland Schleswig-Holstein“ geben wolle, sagte Sütterlin-Waack. «Zugleich stärken wir damit den gemeinsamen Olympiastützpunkt von Hamburg und Schleswig-Holstein.» Am kommenden Dienstag werde das Kabinett die Empfehlungen des Sportland-Lenkungssauschusses erörtern und anschließend an den Landtag weiterleiten. «Diese Halle wird nicht nur Beachvolleyballern optimale Trainingsbedingungen bieten», sagte die Ministerin. Auch für Lehre, Forschung sowie die Leistungen für den Spitzensport der sportwissenschaftlichen Fakultät der Universität schaffe das Land damit optimale Voraussetzungen. Die Landesregierung stelle für die Halle 7,5 Millionen Euro bereit.