Land plant 1,5 Milliarden Euro für Quantentechnologie ein

Hannover (dpa/lni) – Mit Milliardensummen will Niedersachsen die Quantentechnologie voranbringen. Mehr als 1,5 Milliarden Euro sollen bis 2030 in die neue Technologie fließen – teils aus Bundesgeldern, teils aus weiteren Quellen der Forschung und der Industrie, kündigte der niedersächsische Forschungsverbund «Quantum Valley Lower Saxony» an. Erste Prototypen eines Quantencomputers würden im Raum Hannover und Braunschweig bereits getestet, bis 2025 solle der erste Quantencomputer des Landes in Betrieb genommen werden.

Wissenschaft und Industrie seien auf Rechnerkapazitäten angewiesen, die in immer kürzerer Zeit immer komplexere Rechenoperationen leisten sollten, erklärte Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler. Die Quantentechnologie bedeute einen Vorstoß in neue Dimensionen, sagte der CDU-Politiker: Mit Hilfe der Initiative sollten «aus Science Fiction Science Facts werden». Auf dem Weg zur kommerziellen Nutzung der neuen Technologie gelten Google und IBM als führend. Um nicht zu sehr von US-Anbietern abhängig zu sein, hatte die Bundesregierung zwei Milliarden Euro für die Entwicklung von Quantencomputern freigegeben.

Ein Quantencomputer speichert Informationen nicht wie gängige Computer als Bits, die nur zwei mögliche Zustände annehmen können, nämlich Eins oder Null. Ein Qubit eines Quantencomputers kann auch alle Zustände dazwischen einnehmen. Daher steigt die Menge der Informationen, die ein Quantencomputer speichern und verarbeiten kann, exponentiell mit der Zahl der Qubits. Der neue Quantencomputer soll 50 Qubits haben. In den vergangenen zehn Jahren flossen 220 Millionen Euro in die Quantenforschung in Niedersachsen, außerdem 25 Millionen Euro als Kernfinanzierung für den Bau des Quantencomputers.

