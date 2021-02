Nächtliche Ausgangsbeschränkungen in Flensburg

Ein Hinweisschild zur Maskenpflicht in der Fußgängerzone in der Flensburger Innenstadt. Foto: Christian Charisius/dpa

Flensburg (dpa/lno) – Wegen des starken Corona-Infektionsgeschehens gelten für Flensburgs Einwohner von Samstag an eine Woche lang nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Sie betreffen die Zeit von 21.00 Uhr bis 5.00 Uhr, wie Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch in Kiel ankündigte. Zudem sind in der Fördestadt vorerst private Treffen untersagt. Beide Regelungen gelten zunächst für eine Woche, mit der Option einer Verlängerung um weitere sieben Tage.

In fast allen Regionen Schleswig-Holsteins gingen die Infektionszahlen zurück, sagte Günther. «Wir haben aber eine Sonderlage in der Stadt Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg.» Vor allem die Infektionszahlen in der Stadt Flensburg gäben «Anlass zu großer Sorge».

Nach Gesprächen mit der Stadt und dem Kreis wurde entschieden, dass die bereits verschärften Corona-Regeln in Flensburg bereits ab Donnerstag auch im Kreis gelten. Beispielsweise ist dann auch dort Einkaufen nur noch allein möglich. Außerdem gilt eine Maskenpflicht auf Spielplätzen. Allerdings sei eine Wirkung der verschärften Regeln in Flensburg «bisher ausgeblieben», sagte Günther.

Zudem sollen die Grundschulen ihm zufolge im Kreis Schleswig-Flensburg ab Montag nicht wieder in den Präsenzunterricht wechseln. In den Grundschulen und auch in den Kitas werde es «erstmal auf Sicht» nur Notbetreuung geben.

Mittlerweile rangiert die Stadt Flensburg an der dänischen Grenze mit 181,9 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen auf Platz sieben der deutschen Kreise und kreisfreien Städte. Für den Kreis Schleswig-Flensburg sprach Günther von einer «steigenden Tendenz in Richtung 100». Aktuell betrage der Wert 85. Als Ursache der Entwicklung wird die Verbreitung der in Großbritannien entdeckten Variante B.1.1.7 vermutet.

Auch bundesweit breitet sich die in Großbritannien entdeckte Variante des Coronavirus schnell aus. Nach neuen Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) stieg ihr Anteil an den untersuchten positiven Proben binnen zwei Wochen von knapp 6 auf mehr als 22 Prozent, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte.

