Hannover (dpa/lni) – Niedersachsen will die coronabedingten Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene spätestens zum 24. Februar aufheben. Das bekräftigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Donnerstag in Hannover nach den Bund-Länder-Beratungen am Vortag. Für Ungeimpfte sollen die bisherigen Kontaktregeln hingegen bestehen bleiben.

© dpa-infocom, dpa:220217-99-169396/2