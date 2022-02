Land legt nach Orkantief Sonderfonds für Strandschäden auf

Das Sturmtief „Antonia“ sorgt am Ostseestrand für dunklen Himmel und weißes Wasser. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Nach mehreren Sturm- und Orkantiefs stellt die Landesregierung mit einem Sonderfonds bis zu 2,5 Millionen Euro für Küstenschäden in Tourismusregionen bereit. Das Land werde die Kommunen bei der Bewältigung der Schäden nicht alleine lassen, sagte Wirtschafts- und Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung der Deutschen Presse-Agentur. Er rechnet damit, dass die Summe mehr als reicht. Betroffene Kommunen müssen aber einen Eigenanteil leisten.

2019 war die Regierung nach Sturmschäden bereits ähnlich vorgegangen. Damals sei die bereitgestellte Summe von einer Million Euro nicht komplett abgerufen worden, sagte Buchholz. Wie groß die neuen Schäden seien, müsse erst noch ausgewertet werden.

Buchholz hatte am Montag darauf verwiesen, dass angesichts des Neustarts des Tourismus eine gute touristische Infrastruktur im Norden wichtig sei. «Wo Hotels stehen, aber kein Strand mehr ist, da fährt keiner hin», sagte Buchholz der dpa.

In diesem Jahr würden die Menschen voraussichtlich noch nicht ganz so viele Fernreisen wie in den vergangenen Jahren unternehmen. «Wir präsentieren uns als Land in diesem Sommer auch als touristische Destination. Und da sind kaputte Stege oder heruntergekommene Strände, die abgespült worden sind, kein touristisches Highlight.»

