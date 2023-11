Land: Kommunen bekommen zusätzliches Geld für Flüchtlinge

Hannover (dpa/lni) –

Niedersachsens Landesregierung will das vom Bund zugesagte zusätzliche Geld für die Aufnahme von Flüchtlingen komplett an die Kommunen weiterleiten. Das hat das Finanzministerium in Hannover am Mittwoch mitgeteilt. Konkret gehe es um ein erwartetes Plus von 115 Millionen Euro. Insgesamt werde das Land seine Leistungen an die Kommunen im Zusammenhang mit dem Fluchtgeschehen für das Jahr 2024 damit auf 765 Millionen Euro erhöhen. Mit 70 Millionen Euro will das Land dabei in Vorleistung gehen, weil es diesen Betrag seinerseits erst 2025 vom Bund erhalten werde.

Bisher hatte das Land für 2024 mit einer Beteiligung des Bundes von 119 Millionen Euro geplant. Dieses Geld ist laut Ministerium ebenfalls zur Weiterleitung an die Kommunen vorgesehen, insbesondere zur Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. In zähen Verhandlungen hatten die Länder Anfang November eine höhere Zahlung seitens des Bundes durchgerungen, die sich an der tatsächlichen Zahl der neu ankommenden Flüchtlinge orientieren soll.