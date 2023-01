Land investierte 93 Millionen Euro in Straßen und Radwege

Kiel (dpa/lno) –

Weitere 135 Kilometer Straße und rund 62 Kilometer Radwege sind in Schleswig-Holstein 2022 saniert worden. «Mit genau 93 Millionen Euro Investitionsvolumen – davon allein 7,8 Millionen für Radwege und 16 Millionen für Brückensanierungen – halten wir damit auch in Krisenzeiten das hohe Niveau unseres vor fünf Jahren aufgelegten Landesstraßen-Sanierungsprogramms», sagte Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) am Dienstag in Kiel.

2018 hatte die Regierung ein Sanierungsprogramm beschlossen. Pro Jahr sollen dabei 90 Millionen Euro investiert werden. Mittlerweile ist nach Ministeriumsangaben mehr als ein Drittel des rund 3570 Kilometer umfassenden Landesstraßen-Netzes in gutem Zustand. In den vergangenen Jahren seien dafür 542 Kilometer Straße und 261 Kilometer Radwege saniert worden.