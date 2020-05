Land investiert 117 Millionen Euro in Straßen und Radwege

Hannover (dpa/lni) – In Straßen und Radwege investiert Niedersachsen in diesem Jahr 117 Millionen Euro. In die Infrastruktur fließen damit zwei Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr, wie das Verkehrsministerium am Freitag in Hannover mitteilte. Mit dem Geld werde der Zustand des mehr als 8000 Kilometer langen Landesstraßennetzes mit 4500 Kilometern Radwegen nachhaltig verbessert. Die Mittel sind laut Ministerium auch für 1900 Bauwerke wie etwa Unterführungen oder Brücken bestimmt.

Ein Schwerpunkt liege auf einem Sonderprogramm zur Sanierung von Ortsdurchfahrten mit einem Investitionsvolumen von jährlich 15 Millionen Euro für 2019 bis 2022. Eine erste Tranche für die Jahre 2019 und 2020 umfasste 66 Bauprojekte, von denen bereits 25 begonnen wurden und größtenteils fertig gestellt worden sind. 2021 und 2022 sollen weitere 67 Ortsdurchfahrten in Kommunen saniert werden.

Mitteilung des Ministeriums