Land gibt weitere Millionen für Ausbau des Skandinavienkais

Lübeck (dpa/lno) – Schleswig-Holstein fördert den Neubau des Anlegers 5 am Lübecker Skandinavienkai mit rund 13,3 Millionen Euro. Er sei schon heute eines der leistungsfähigsten Roro-Terminals an der gesamten Ostseeküste, sagte Ministerpräsident Daniel Günther am Freitag. Damit das so bleibe, werde das Land den Hafenstandort Lübeck bei der Vorbereitung auf die nächste Frachtschiffgeneration weiter unterstützen.

In den vergangenen Jahren habe sich der Lübecker Hafen wieder auf einen Wachstumskurs zurückgekämpft, sagte der der CDU-Politiker. Mit dem weiteren Ausbau des Skandinavienkais stärke die Stadt ihren wichtigsten Hafenstandort für den transeuropäischen Warenverkehr.

Der Skandinavienkai ist der größte von insgesamt vier Terminals der stadteigenen Lübecker Hafen-Gesellschaft (LHG). Mit neun Anlegern ist er nach LHG-Angaben einer der größten Roro- und Fährhäfen Europas. Umgeschlagen werden hier nach Angaben der Hansestadt alle Güter, die mit Lkw, Sattelaufliegern, in Containern oder Wechselbrücken transportiert werden sowie neue und gebrauchte Fahrzeuge.

Einschließlich der jetzt bewilligten Mittel sind nach Angaben der Landesregierung innerhalb von vier Jahren insgesamt knapp 42 Millionen Euro aus dem Landesprogramm Wirtschaft in den Skandinavienkai geflossen. Wenn Schleswig-Holstein für Transporte zwischen Mitteleuropa, dem Baltikum und Skandinavien so günstig gelegen sei, wolle das Land dafür auch die besten Bedingungen bieten, sagte Günther.

