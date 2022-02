Land gibt fast neun Millionen Euro für neue Seebrücke

Scharbeutz (dpa/lno) – Das Land unterstützt den geplanten Neubau der Seebrücke in Scharbeutz mit 8,9 Millionen Euro. Mit diesem Projekt bleibe Scharbeutz auf Kurs, eines der beliebtesten Seebäder an der Ostsee zu bleiben, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Freitag. Baubeginn der neuen 300 Meter langen Seebrücke soll im Herbst 2022 sein. Das Land fördert 90 Prozent der fast zehn Millionen Euro Gesamtkosten.

Neben dem neu gestalteten Seebrückenvorplatz sind den Angaben zufolge ein barrierefreier Zugang, Sitzmöglichkeiten, Info-Terminals sowie Bereiche für Kinder, Veranstaltungen und sportliche Aktivitäten vorgesehen. Günther lobte die Idee, alte Teile der Brücke nicht zu entsorgen, sondern sie zu recyceln oder den Bürgerinnen und Bürgern als Erinnerungsstücke zum Kauf anzubieten.

