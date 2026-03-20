Land gibt 124 Millionen für Hochwasser- und Küstenschutz aus

Hannover (dpa/lni) –

In den Hochwasserschutz im Binnenland und in den Schutz an der Küste investiert Niedersachsen in diesem Jahr rund 124 Millionen Euro. Umgesetzt, geplant und fortgesetzt werden mit dem Geld landesweit mehr als 280 Maßnahmen. «Niedersachsen investiert so viel wie noch nie in Klimaschutz, Energiewende, Naturschutz, Wassermanagement und in den Küsten- und Hochwasserschutz», betonte Umweltminister Christian Meyer (Grüne). Damit werde auf die Herausforderungen des Klimawandels reagiert.

Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) bekomme zudem zusätzliches Personal, um bei Genehmigungen schneller zu werden. Neben der Verstärkung und Erhöhung der Deiche an der Küste, auf den Inseln sowie im Binnenland sollen Deiche auch zurückverlegt und natürliche Überschwemmungsbereiche eingerichtet werden. Allein die Deichrückverlegung und Auenentwicklung in Stuhr werde rund 14 Millionen Euro kosten, so der Grünen-Politiker.

Ein weiterer Schwerpunkt sei die Sanierung von Siel- und Schöpfwerken, etwa in den Landkreisen Stade, Cuxhaven und im Heidekreis. Angesichts der hohen Zahl an Anträgen für die Modernisierung der wasserwirtschaftlichen Anlagen sollen noch dieses Jahr weitere 20 Millionen Euro dafür bereitgestellt werden. Auch für Hochwasserrückhaltebecken, Gewässer-Renaturierungen und Entsiegelungen sind den Angaben zufolge Mittel vorgesehen.