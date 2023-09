Land fördert Sportzentren in Malente und Trappenkamp

Magdalena Finke am Rande einer Sitzung des Landtags im Landeshaus. Christian Charisius/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) –

Die beiden Sportschulen in Malente (Kreis Ostholstein) und Trappenkamp (Kreis Segeberg) bilden künftig das erste Sportleistungszentrum des Landes. Innenstaatssekretärin Magdalena Finke übergab am Donnerstag die Anerkennungsurkunde an den Landessportverband, wie das Innenministerium mitteilte. Die Landesregierung fördert das neue Leistungszentrum mit 100.000 Euro im Jahr.

«Der Fokus bei unserem Sportlandprozess liegt ganz klar und eindeutig auf der Stärkung des Breitensports», sagte Finke. Die Regierung wolle weitere Projekte umsetzen und die Vereine und Verbände unterstützen. «Erklärtes Ziel unseres Zukunftsplans Sportland SH ist aber auch eine bessere Unterstützung des Leistungssports.» Der neue Stützpunkt soll für die Entwicklung einer erfolgreichen leistungssportlichen Karriere im Nachwuchsleistungssport gute Rahmenbedingungen bieten.