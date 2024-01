Land fördert Soziokultur mit rund einer Million Euro

Hannover (dpa/lni) –

Das Land Niedersachsen wird soziokulturelle Einrichtungen im ersten Halbjahr mit rund einer Million Euro unterstützen. Die Fördergelder gehen an fast 60 Einrichtungen beziehungsweise Projekte, wie das Kulturministerium am Freitag in Hannover mitteilte. «Als Land ist es uns ein wichtiges Anliegen, diese demokratiebildende Kulturarbeit vor Ort weiter zu stärken», sagte der niedersächsische Kulturminister Falko Mohrs (SPD).

Mit der Förderung ermögliche das Land den Einrichtungen, unter anderem neue Projekte zur kulturellen Teilhabe umzusetzen. Die Kulturarbeit thematisiere gesellschaftlich relevante Fragen, sagte Mohrs. Außerdem könnten so Menschen aus unterschiedlichsten Bevölkerungskreisen Kultur aktiv mitgestalten.

Unterstützt wird beispielsweise der Verein «Waldritter Niedersachsen» aus Lehrte bei Hannover. Der Verein entwickelte ein multimediales Spiel, das sich mit Waldsterben und Biodiversitätsverslust im Harz befasst.

«Die vielen Krisen, mit denen wir zurzeit leben, haben auch Einfluss auf die Kulturarbeit der soziokulturellen Zentren und Vereine», sagte Linda Meier, Vorstandsmitglied des Landesverbands Soziokultur. Der Förderungsbedarf sei so hoch wie nie zuvor.