Land fördert freie Theater mit fast 500.000 Euro

Hannover (dpa/lni) – 16 Spielstätten für freie Theater erhalten eine Geldspritze des Landes Niedersachsen. Insgesamt bewilligte das Land fast 500.000 Euro an Fördermitteln, wie das Kulturministerium am Mittwoch in Hannover mitteilte. Beworben hatten sich 20 Spielstätten, eine Jury aus Experten der freien Theaterszene sprach danach Empfehlungen aus. Die höchsten Fördersummen erhalten die Eisfabrik in Hannover und das LOT Theater in Braunschweig mit jeweils 54.000 Euro.

Kulturminister Björn Thümler (CDU) würdigte die freien Spielstätten als «demokratiebildende Orte und Begegnungsräume». Ziel der Förderung ist es, die Spielstätten weiterzuentwickeln, den Austausch untereinander zu verbessern und Gastspiele sowie Koproduktionen zu unterstützen. Die Förderung war zum ersten Mal ausgeschrieben.

