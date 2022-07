Land finanziert Sprachkurse für Geflüchtete aus Ukraine

Hannover (dpa/lni) –

Damit Geflüchtete aus der Ukraine schnell Deutsch lernen können, bietet das Land Niedersachsen weitere Sprachkurs-Plätze an. Insgesamt 1000 zusätzliche Kursplätze soll es zwischen Harz und Nordsee geben, wie das Wissenschaftsministerium am Mittwoch in Hannover mitteilte. Für die Umsetzung stelle das Bundesland 400.000 Euro zur Verfügung. Das Angebot richte sich speziell an Menschen, die vor dem russischen Angriffskrieg nach Niedersachsen geflohen seien.

«Die deutsche Sprache ist für Geflüchtete der Schlüssel zur Teilhabe und Integration im neuen Umfeld», sagte Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU). Deswegen müsse schnell und unbürokratisch Unterstützung angeboten werden. Die Kurse könnten entweder tagsüber oder am Abend belegt werden. Für Menschen mit Kindern gibt es demnach während der Kurszeit ein entsprechendes Betreuungsangebot.