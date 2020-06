Land Bremen will nicht für angeschlagene Privatuni zahlen

Claudia Schilling (SPD), Senatorin von Bremen. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild

Bremen (dpa/lni) – Das Bundesland Bremen will keine Finanzhilfen für die angeblich angeschlagene private Hochschule Jacobs University leisten. Es gehe eher um das Gegenteil, sagte Wissenschaftssenatorin Claudia Schilling (SPD) am Dienstag: Man sei in konstruktiven Gesprächen mit der Jacobs Foundation, «dass kurz- und mittelfristig keine öffentlichen Gelder in die Hand genommen werden müssen». Die Existenz der Hochschule solle aber gesichert werden. Die Stiftung in Zürich in der Schweiz ist Mehrheitsgesellschafterin der Universität, beide gehen auf die Bremer Kaffeeröster-Dynastie Jacobs zurück.

Die Privatuni unterrichtet nach eigenen Angaben Studentinnen und Studenten aus 120 Nationen. Deshalb sei sie von der Corona-Pandemie stark betroffen, sagte ein Sprecher. Er äußerte sich nicht zu Medienberichten über eine angeblich drohende Insolvenz. Es gebe Gespräche mit dem Land und der Jacobs Foundation: «Das gemeinsame Ziel ist eine nachhaltige und krisenfeste Finanzierung und eine langfristig sichere strategische Aufstellung der Jacobs University.»

Die Stiftung teilte mit, sie stehe zu ihrer Verantwortung für die Uni «auch in den durch die Corona-Pandemie ausgelösten Unwägbarkeiten». Sie sei bereit, die Uni «mit dem für eine strategische Neuaufstellung notwendigen Investitionskapital auszustatten». Das Land Bremen hat der Uni mehrfach ausgeholfen, zuletzt bürgte es im Spätsommer 2019 für Kredite in Millionenhöhe. Dies fiel in die Zeit, bevor die Linkspartei mit in die Landesregierung kam.

