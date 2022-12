Lammert würdigt Benedikts «herausragende Bedeutung»

Berlin (dpa) –

Der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) hat nach dem Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI. die «herausragende Bedeutung» des Theologen gewürdigt. Ihm seien zwei Ereignisse in Deutschland in Erinnerung geblieben: «Sein großer, brillanter Disput mit Jürgen Habermas aus dem Jahr 2004 in der Katholischen Akademie München über Glauben und Vernunft als prägende Merkmale der westlichen Kultur und seine denkwürdige Rede im Deutschen Bundestag am 22. September 2011 im Rahmen seines offiziellen Deutschlandbesuches», sagte Lammert am Samstag in Berlin. Beides seien Dokumente einer seltenen Verbindung intellektueller Brillanz und persönlicher Bescheidenheit. Benedikt hatte auf einer Deutschland-Reise 2011 als erster Papst im Bundestag gesprochen.