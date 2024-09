Hamburg (dpa/lno) –

In einem Lagerhallenkomplex eines Bootsvereins im Osten Hamburgs ist ein Feuer ausgebrochen. Der Komplex in Bergedorf brenne in voller Ausdehnung, sagte eine Sprecherin des Lagezentrums der Hamburger Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur. An den Komplex grenze ein Wohngebäude. Verletzt worden sei niemand. Drei Löschzüge seien vor Ort.