Lagerhalle mit Rundballen brennt in Ellingstedt

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Ellingstedt (dpa/lno) – Eine landwirtschaftliche Lagerhalle ist am Dienstag in Ellingstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) in Brand geraten. In dem etwa 30 mal 30 Meter großen Gebäude lagerten Rundballen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Einsatz begann gegen 9.50 Uhr. Das Feuer sei aus bislang unbekanntem Grund ausgebrochen, sagte der Sprecher. Menschen oder Tiere seien dabei nicht verletzt worden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr ließen den Komplex demnach kontrolliert abbrennen. Zuvor hatten die «Schleswiger Nachrichten» auf ihrer Internetseite darüber berichtet.

© dpa-infocom, dpa:210720-99-448588/2