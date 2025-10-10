Lagerhalle in Lübeck komplett abgebrannt

Die Feuerwehr in Lübeck wurde zum Brand in einer Lagerhalle gerufen. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa

Lübeck (dpa/lno) –

Im Lübecker Stadtteil Karlshof ist eine Lagerhalle komplett abgebrannt. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Passanten hätten das Feuer an der Lagerhalle am Mittwochabend entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Nur wenige Minuten später habe die ganze Halle gebrannt.

Den Angaben zufolge wurde die Halle von einem Transportunternehmer und einem Malereibetrieb genutzt. In ihr waren auch zwei Oldtimer-Autos untergebracht sowie verschiedene brennbare Materialien wie Lacke.

Der Schaden liegt nach derzeitigen Schätzungen bei etwa einer Million Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es gebe keine Hinweise auf Brandstiftung, hieß es.