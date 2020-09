Lagerhalle in Harrislee abgebrannt

Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht am Straßenrand. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Harrislee (dpa/lno) – Ein Feuer hat eine Lagerhalle und vier darin geparkte Autos in Harrislee (Kreis Schleswig- Flensburg) vollständig zerstört. Der Brand sei am frühen Sonntagmorgen ausgebrochen, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Als die Einsatzkräfte eintrafen, habe das 15 mal 15 Meter große Gebäude bereits komplett in Flammen gestanden. Die Feuerwehr war mit rund 60 Kräften vor Ort und löschte den Brand. Die Halle und die vier Autos konnten jedoch nicht mehr gerettet werden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache und der entstandene Sachschaden waren zunächst unklar.