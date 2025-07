Lagerhalle in Hamburg-Billbrook brennt

Hamburg (dpa) –

Die Lagerhalle einer Abfallverwertungsfirma in Hamburg-Billbrook brennt. Verletzte gebe es nicht, auch seien aktuell keine Menschen in Gefahr, sagte ein Mitarbeiter des Feuerwehr-Lagezentrums. Die Berufsfeuerwehr sei seit 20.25 Uhr mit drei Löschzügen im Einsatz, außerdem unterstützten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr.

Was genau in der Halle gelagert wird, konnte der Feuerwehrsprecher zunächst nicht sagen. Es gebe bisher keine Hinweise darauf, dass eventuell Schadstoffe in die Luft austreten könnten. Auch zur Ursache des Feuers gab es noch keine Angaben. Die Rauchsäule des Brandes war am Abend weithin zu sehen.