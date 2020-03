Ein Blaulicht leuchtet auf einem Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: picture alliance / Stephan Jansen/dpa/Archivbild

Bremen (dpa/lni) – In Bremen ist eine Lagerhalle aus Holz komplett abgebrannt. Das Feuer sei in der Nacht zum Dienstag aus ungeklärten Umständen ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Mehr als 60 Feuerwehrleute löschten das Gebäude, das sich hinter einer Tischlerei befand. Erst nach mehreren Stunden war der Einsatz beendet. Die Halle stürzte ein. Der Sachschaden wird auf rund 25 000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kommen konnte.