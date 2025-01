Lagerhalle im Kreis Schleswig-Flensburg brennt

Großer Einsatz für die Feuerwehr in Wees. (Foto Illustration) Carsten Rehder/dpa

Wees (dpa/lno) –

In einer Lagerhalle im Kreis Schleswig-Flensburg ist ein großes Feuer ausgebrochen. Drei Menschen kamen verletzt ins Krankenhaus, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die zu einer Autowerkstatt in Wees gehörende Halle steht voll in Flammen. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine schwarze Rauchwolke ist kilometerweit zu sehen. Zur Ursache des Feuers und zur Höhe des Schadens gibt es zunächst keine Angaben. Zuerst berichtete der shz.