Lagerhalle für Obst brennt in Hamburg-Neuenfelde

In Hamburg-Neuenfelde brennt eine Lagerhalle für Obst. (Archivbild) Rolf Vennenbernd/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg-Neuenfelde brennt eine Lagerhalle für Obst. Nach Auskunft des Lagedienstes der Polizei Hamburg gibt es eine Warnmeldung der Feuerwehr wegen starken Rauchs. Zwei Wohnhäuser seien evakuiert worden, weitere Angaben gab es zunächst nicht. In der Lagerhalle hat sich laut Lagedienst niemand aufgehalten, diese Angaben habe der Eigentümer gemacht. Wie groß die Halle ist, wie viele Kräfte im Einsatz sind und was die Ursache des Brandes ist – dazu lagen noch keine Angaben vor.