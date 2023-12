Lagerhalle für Maschinen brennt: Giftige Rauchwolke

Niebüll (dpa/lno) –

Eine Lagerhalle für landwirtschaftliche Maschinen ist am Dienstag in Niebüll (Kreis Nordfriesland) niedergebrannt. Menschen kamen dabei bislang nicht zu Schaden, wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle am Dienstag sagte. Rund 70 Feuerwehrleute waren seit der Alarmierung um 8.48 Uhr im Einsatz. Am frühen Nachmittag hatten die Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle.

Um 12.42 Uhr hob die Feuerwehr auch ihre Warnung vor starker Rauchentwicklung mit giftigen Brandgasen durch den Großbrand der Lagerhalle auf. Menschen waren zuvor aufgerufen worden, das betroffene Gebiet zu meiden und weiträumig zu umfahren.