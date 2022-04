Lagerhalle brennt in Hamburg: Ein Wohnhaus geräumt

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg-Bahrenfeld ist am späten Mittwochabend ein Feuer in einer 1000 Quadratmeter großen Lagerhalle ausgebrochen. In der Halle wurden Holz-Paletten aufbewahrt, wie ein Sprecher der Polizei in der Nacht zu Donnerstag sagte. Die Feuerwehr habe einen Großalarm ausgerufen. «In einer benachbarten Halle lagern Lacke und Farben. Wenn das Feuer überspringt, könnte das brisant werden», sagte der Sprecher.

Das brennende Gebäude liegt laut dem Sprecher in einem Gewerbegebiet. Ein Wohnhaus in der Nähe sei geräumt worden. Wegen der starken Rauchentwicklung in Bahrenfeld, Lurup, Eidelstedt und Schnelsen wurde eine Gefahrenmeldung herausgegeben. Die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Stadtteile wurden aufgefordert, das Gebiet zu meiden und Fenster und Türen geschlossen zu halten.