Lagerhalle auf Fehmarn brennt – Bürogebäude geräumt

Puttgarden (dpa/lno) –

In einer Lagerhalle auf der Insel Fehmarn ist ein Feuer ausgebrochen. Aufgrund des Brandes bei Puttgarden (Kreis Ostholstein) mussten die Einsatzkräfte auch ein angrenzendes Bürogebäude räumen, sagte eine Polizeisprecherin. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Es werde aktuell nicht mehr davon ausgegangen, dass die Flammen übergreifen werden. Wie die Polizei weiter mitteilte, lässt die Feuerwehr die Halle nun kontrolliert abbrennen. Aufgabe der Einsatzkräfte sei es daher, sich auf das Außengelände zu konzentrieren, auf dem weitere Gegenstände Feuer gefangen hätten.

Die Löscharbeiten der Halle sollen voraussichtlich noch bis in den Abend andauern. Wegen des Einsatzes blieb die Ortsdurchfahrt Puttgarden zunächst gesperrt. Laut NDR lagerten in der 15 mal 50 Meter großen Halle Stroh und Maschinen. Die Polizeisprecherin konnte über die Brandursache, die Schadenshöhe oder den Inhalt der Halle zunächst keine Angaben machen.