Lage entspannt sich weiter: Inzidenz landesweit unter 20

Medizinisch geschultes Personal legt das Wattestäbchen von einem Corona-Schnelltest in eine Lösung. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen schwächt sich weiter ab. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist am Samstag erneut leicht zurückgegangen und liegt nun bei 19,0, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Am Freitag waren für ganz Niedersachsen noch 22,1 Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen registriert worden. Insgesamt wurden 149 neue Infektionen registriert, die Zahl der Todesfälle stieg um 7 auf 5659.

Auch in der kreisfreien Stadt Emden, die zuletzt eine vergleichsweise hohe Inzidenz gemeldet hatte, entspannte sich die Infektionslage. Dort betrug die Inzidenz am Samstag 64,1. Alle anderen Kreise und kreisfreien Städte in Niedersachsen lagen unter der Schwelle von 50. Mit 1,0 war die Inzidenz landesweit im Landkreis Friesland am niedrigsten. In zehn weiteren Kreisen und kreisfreien Städte lag die Inzidenz unter der Schwelle von 10.

Im Bundesland Bremen sank die Sieben-Tage-Inzidenz ebenfalls leicht auf 28,8 nach 31,1 am Freitag. 24 Neuinfektionen wurden im kleinsten Bundesland gemeldet.

