Lage am Hamburger Flughafen normalisiert sich

Hamburg (dpa/lno) –

Nach den weltweiten Problemen bei Computersystemen mit Auswirkungen auch im Norden beruhigt sich die Lage am Hamburger Flughafen. Der Flugbetrieb habe sich weitestgehend normalisiert, teilte eine Sprecherin mit.

Allerdings sei der Flugplan in Deutschland, Europa und der Welt durcheinandergeraten, sodass Crews und Flugzeuge nicht durchgängig an ihren Einsatzorten seien. Aus diesem Grund könne es auch heute zu einzelnen Verzögerungen oder Streichungen

kommen, sagte die Sprecherin. Passagiere sollten ihren Flugstatus checken.

Am Vortag mussten die Fluggesellschaften wegen ihrer Computerprobleme insgesamt 24 Abflüge und 25 Ankünfte in Hamburg streichen – von jeweils über 180 geplanten. Darüber hinaus sei es den gesamten Tag über immer wieder zu Verspätungen gekommen.

Wegen der Panne hatte es vor allem lange Schlangen bei Eurowings gegeben. Hier wurden an den Schaltern Tickets händisch ausgestellt. Zudem hatte die Airline innerdeutsche Flüge zeitweise ganz gestrichen.

Die betroffenen Fluggesellschaften haben nach Angaben des Flughafens ihre IT-Systeme nun wieder in Betrieb und arbeiten mit Hochdruck an einer Stabilisierung des Flugprogramms. Am Hamburg Airport sind für heute 157 Abflüge und 159

Ankünfte geplant mit insgesamt rund 47.000 Passagieren. Für Sonntag sind 170 Abflüge und 172 Ankünfte mit insgesamt 52.000 Fluggästen geplant.