Lätare-Spende in Verden: Pirat Störtebeker verteilt Heringe

Verden (dpa/lni) –

Brot und Heringe für die Armen wie zu Zeiten von Klaus Störtebeker – in Verden wird heute wieder die traditionelle Lätare-Spende veranstaltet. Unter launigen Reden verteilt ein Schauspieler, verkleidet als der berühmte Seeräuber, die guten Gaben. Prominente Gäste müssen mithelfen: In diesem Jahr sind es Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) und der Bremer Parlamentspräsident Frank Imhoff, zugleich CDU-Spitzenkandidat für die Bürgerschaftswahl am 14. Mai.

Die Lätare-Spende geht auf eine Sage zurück. Demnach soll Störtebeker vor seiner Hinrichtung 1401 der Stadt Verden Geld vermacht haben. Damit werden jährlich drei Wochen vor Ostern Bedürftige, Beamte und Geistliche mit Heringen und Brot beköstigt. Dieser Fastensonntag heißt im Kalender des Kirchenjahres Lätare.