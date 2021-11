Länderübergreifende Fahndung nach gestohlenen Autos

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Kröpelin/Bad Schwartau (dpa) – Die Polizei im Norden fahndet länderübergreifend nach Autodieben, die mehrere Fahrzeuge in der Region Bad Schwartau (Ostholstein) gestohlen haben sollen. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stralsund am Donnerstag sagte, wurde eines des gestohlenen Autos am Mittwoch auf der Autobahn 20 Lübeck-Stettin bei Kröpelin (Landkreis Rostock) gestoppt. Der Wagen hatte gestohlene Kennzeichen, die richtigen Kennzeichen lagen im Wagen. Der 44-jährige Fahrer wurde vorerst festgenommen.

Die Fahndung nach weiteren gestohlenen Autos, die in der Nacht zu Montag in der Region Bad Schwartau und Lübeck verschwanden, sei bisher aber ohne Erfolg geblieben. Die Autobahn 20 gilt bei Ermittlern in Sachen organisierter Kriminalität als Transitstrecke für Diebe mit gestohlenen Autos und anderem Diebesgut von Skandinavien und dem Westen Europas in Richtung Osteuropa.

