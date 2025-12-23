Ladung zu hoch – Lastwagenfahrer beschädigt Emstunnel

Wegen der zu hohen Ladung eines Sattelschleppers ist der Emstunnel beim ostfriesischen Weener beschädigt worden. (Archivbild) Lars Penning/dpa

Weener (dpa/lni) –

Mit einem deutlich zu hoch beladenen Sattelzug ist ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer in den Emstunnel auf der Autobahn 31 Emden-Bottrop hineingefahren – die Folge sind Beschädigungen am Tunnel und an der Ladung.

Wie die Polizei in Leer mitteilte, ereignete sich der Unfall bereits am Montagabend in Fahrtrichtung Ruhrgebiet. Als ein 55 Jahre alter Autofahrer aus Meppen gegen 23 Uhr in den Tunnel bei Weener fuhr, kollidierte er mit den Trümmerteilen. Sein Auto wurde der Polizei zufolge dabei so schwer beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war.

Den abgekuppelten Auflieger des Sattelzugs fand die Polizei kurz darauf auf einem benachbarten Autobahnparkplatz. Die darauf geladene Baumaschine war beschädigt, und mit einer Höhe von 4,55 Metern viel zu groß, um durch den Tunnel gefahren zu werden. Der Lastwagenfahrer ist flüchtig – die Polizei ermittelt.