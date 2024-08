Ladies Hamburg Open: Noha Akugue ausgeschieden

Hamburg (dpa/lno) –

Für Tennisspielerin Noma Noha Akugue ist der Traum von der erneuten Teilnahme am Endspiel des WTA-Turniers auf heimischer Anlage am Hamburger Rothenbaum geplatzt. Im Achtelfinale der ECE Ladies Hamburg Open unterlag die Vorjahresfinalistin der Serbin Olga Danilovic mit 6:3, 2:6, 6:7 (6:8) und schied aus.

Im anschließenden Duell ihrer beiden Teamkameradinnen vom Club an der Alster setzte sich Eva Lys auf dem Centre Court mit 6:2, 3:6, 6:2 gegen Ella Seidel durch und trifft nun am Donnerstag in der Runde der besten acht Spielerinnen auf Anna Bondar aus Ungarn. Bereits am Dienstag hatte sich Tamara Korpatsch für das Viertelfinale qualifiziert. Sie trifft auf die Rumänin Elena-Gabriela Ruse.

Für Noha Akugue war es eine bittere Niederlage. Die 20-Jährige führte im dritten Durchgang bereits mit 5:3, konnte diesen Vorsprung aber ebenso wenig verwerten wie die 3:0-Führung im Tiebreak. Nach 2:31 Stunden verwandelte Danilovic ihren zweiten Matchball.

Zum Auftakt des vierten Turniertages hatte die an Nummer eins gesetzte Ägypterin Mayar Sherif ihre Aufgabe dagegen ebenso schnell gelöst wie die niederländische Titelverteidigerin Arantxa Rus. Sherif setzte sich mit 6:1, 6:3 gegen die Qualifikantin Anastassija Soboljewa aus der Ukraine durch, Rus bezwang die Kroatin Lea Boskovic mit 6:1, 6:1.