Ladies Hamburg Open: Korpatsch steht im Viertelfinale

Hamburg (dpa/lno) –

Tennisspielerin Tamara Korpatsch kann weiter auf den Sieg bei den ECE Ladies Hamburg Open hoffen. Die an Nummer zwei gesetzte Hanseatin setzte sich im Achtelfinale gegen Irina-Camelia Begu aus Rumänien durch, die beim Stand von 6:4 und 3:1 für Korpatsch aufgab. In der Runde der besten acht Spielerinnen trifft die 29-Jährige am Donnerstag nun auf Begus Landsfrau Elena-Gabriele Ruse.

Als letzter Hamburger Spielerin war zuvor Ella Seidel der Einzug ins Achtelfinale geglückt. Die 19-Jährige setzte sich in ihrem Auftaktmatch auf dem Centre Court im Stadion Rotherbaum mit 6:1, 6:1 überraschend deutlich gegen Ekaterina Makarova (Russland) durch. Damit kommt es am Mittwoch auf heimischer Anlage zum Duell gegen ihre Teamkollegin Eva Lys vom Club an der Alster. «Ich hätte mir das später gewünscht im Turnier. Wir sind beide sehr gut in Form und ich denke, dass es ein gutes Match werden kann», sagte Seidel.