Ladepunkt-Ausbau hat sich in Schleswig-Holstein verlangsamt

Kiel (dpa/lno) –

Der Ausbau der Ladepunkte für E-Fahrzeuge hat sich vergangenes Jahr in Schleswig-Holstein verlangsamt. 2025 wurden 1.050 öffentliche Ladepunkte in dem Bundesland installiert, wie aus einer Statistik der Bundesnetzagentur hervorgeht. 2024 waren noch nahezu 1.300 Ladepunkte hinzugekommen. Gründe der Entwicklung gehen aus der Übersicht nicht hervor.

Insgesamt waren nach jüngsten Februarzahlen 7.644 Ladepunkte in Schleswig-Holstein installiert. Der Anteil der sogenannten Schnellladepunkte lag bei 26,5 Prozent. Die sogenannten Schnellladepunkte weisen eine Ladeleistung von mehr als 22 Kilowatt auf. Sie laden schneller als gewöhnliche Ladepunkte.

In Kiel stieg die Zahl der Ladepunkte zum Vorjahr um 12,6 Prozent auf 582. In Lübeck nahm die Zahl der Punkte rasant um 55,7 Prozent zu auf 702.

Ladepunkte sind nicht immer mit Ladeeinrichtungen gleichzusetzen. Eine Einrichtung ist beispielsweise eine Ladesäule, die über mehrere Ladepunkte verfügt. Ladepunkte sind etwa Steckdosen und Kabel.