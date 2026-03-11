Ladepunkt-Ausbau hat sich in Hamburg nahezu verdoppelt

Hamburg (dpa/lno) –

Der Ausbau der Ladepunkte für E-Fahrzeuge hat sich vergangenes Jahr in Hamburg nahezu verdoppelt. 2025 wurden mehr als 1.300 öffentliche Ladepunkte installiert, wie aus einer Statistik der Bundesnetzagentur hervorgeht. 2024 waren noch etwa 700 Ladepunkte hinzugekommen. Gründe der Entwicklung gehen aus der Übersicht nicht hervor.

Insgesamt waren nach jüngsten Februarzahlen 4.842 Ladepunkte in Hamburg installiert. Der Anteil der sogenannten Schnellladepunkte lag bei 17,3 Prozent. Die sogenannten Schnellladepunkte weisen eine Ladeleistung von mehr als 22 Kilowatt auf. Sie laden schneller als gewöhnliche Ladepunkte.

Nach Zielsetzung des Senats sollen in Hamburg bis 2030 rund 10.000 Ladepunkte verfügbar sein. Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) wird am Mittwoch zu einem Termin erwartet, bei dem der Hannoveraner Anbieter Enercity einen Ladepunkt an der Elbphilharmonie vorstellt.

Ladepunkte sind nicht immer mit Ladeeinrichtungen gleichzusetzen. Eine Einrichtung ist beispielsweise eine Ladesäule, die über mehrere Ladepunkte verfügt. Ladepunkte sind etwa Steckdosen und Kabel.