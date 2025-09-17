Ladendiebstahl wird gesuchtem Mann zum Verhängnis

Hamburg (dpa/lno) –

Der Diebstahl von 20-Euro-Kopfhörern in einem Drogeriemarkt im Hauptbahnhof Hamburg ist einem per Haftbefehl gesuchten Mann zum Verhängnis geworden. Der 55-Jährige wurde am Dienstag von einem Kaufhausdetektiv bei dem Diebstahl ertappt, wie die Bundespolizei mitteilte.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der Mann eine Geldstrafe von 1.500 Euro nicht bezahlt hatte und wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Er muss nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen antreten.