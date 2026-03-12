Ladendieb mit 3,6 Promille klaut Wodkaflasche

Schortens (dpa/lni) –

Ausgerechnet eine Wodkaflasche hat ein schwer betrunkener Ladendieb in einem Lebensmittelgeschäft im Landkreis Friesland zu stehlen versucht. Der 45-Jährige habe die Flasche in seiner Jacke versteckt und die Kasse passiert, ohne zu bezahlen, teilte die Polizei mit.

Ein Mitarbeiter bemerkte das und sprach ihn an – er gab die Flasche zurück. Die Atemalkoholkonzentration des Mannes lag bei 3,61 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.