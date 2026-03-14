Ladendieb fährt auf seiner Flucht fast Frau um

Die Polizei sucht einen Ladendieb, der auf seiner Flucht fast eine Frau angefahren hat. (Symbolbild) Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Verden (dpa/lni) –

Ein Ladendieb hat auf seiner Flucht eine Mitarbeiterin eines Supermarkts in Verden fast mit seinem Auto umgefahren. Der unbekannte Mann sei aus dem Geschäft gegangen, ohne für seine Lebensmittel zu bezahlen, teilte die Polizei mit. Anschließend räumte er die Ware in sein Auto. Mehrere Beschäftigte des Ladens folgten ihm.

Eine Mitarbeiterin stellte sich hinter sein Auto, um ihm den Fluchtweg zu blockieren. Der Mann fuhr mit seinem Wagen trotzdem rückwärts, sodass sie zur Seite ausweichen musste. Anschließend fuhr er am Freitagvormittag davon. Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines räuberischen Diebstahls.