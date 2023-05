Lacroix fällt mit Schulterverletzung restliche Saison aus

Wolfsburgs Maxence Lacroix in Aktion. Tom Weller/dpa

Wolfsburg (dpa) –

Der VfL Wolfsburg muss für die restliche Saison der Fußball-Bundesliga auf Maxence Lacroix verzichten. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger habe sich eine «schwerwiegende Schulterverletzung» zugezogen, teilten die Niedersachsen am Montag mit. Lacroix müsse operiert werden.

Gegen den FSV Mainz 05 (3:0) hatte sich Lacroix die Schulter bei einem Luftzweikampf mit Karim Onisiwio verletzt und wurde in der Halbzeitpause ausgewechselt. Der Franzose stand in der laufenden Bundesliga-Saison in 24 Partien für die Wölfe auf dem Feld.